Израильские силовики предотвратили теракт на стадионе в Иерусалиме

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК завила о предотвращении террористического акта, который был запланирован на стадионе Тедди в Иерусалиме.

Успешную работу спецслужб высоко оценил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем микроблоге в Twitter. Он поблагодарил ШАБАК, армию и полицию за пресечение нападения на стадион Тедди.

Подозреваемые в планировании террористических атак были арестованы в марте этого года. Спецслужбы, сотрудничая с армией и полицией Израиля, сорвали планы злоумышленников, планировавших теракты в Иерусалиме, в том числе на стадионе.

Задержаны двое граждан Палестины и один израильский араб, планировавшие серию терактов. Следствие считает, что все трое познакомились во время учебы в университете Бир-Зейта и состояли в террористической группе, которая действовала в образовательном учреждении.