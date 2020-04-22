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20:26   22 Апреля 2020
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Израильские силовики предотвратили теракт на стадионе в Иерусалиме

Израильские силовики предотвратили теракт на стадионе в Иерусалиме

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК завила о предотвращении террористического акта, который был запланирован на стадионе Тедди в Иерусалиме.

Успешную работу спецслужб высоко оценил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем микроблоге в Twitter. Он поблагодарил ШАБАК, армию и полицию за пресечение нападения на стадион Тедди.

Подозреваемые в планировании террористических атак были арестованы в марте этого года. Спецслужбы, сотрудничая с армией и полицией Израиля, сорвали планы злоумышленников, планировавших теракты в Иерусалиме, в том числе на стадионе.

Задержаны двое граждан Палестины и один израильский араб, планировавшие серию терактов. Следствие считает, что все трое познакомились во время учебы в университете Бир-Зейта и состояли в террористической группе, которая действовала в образовательном учреждении.

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Автор: Борис Нестеров
#теракт #израиль #стадион

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