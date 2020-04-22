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20:23   22 Апреля 2020
Общество

Платформу для регистрации цифровых пропусков введут более чем в 20 регионах РФ

Платформу для регистрации цифровых пропусков введут более чем в 20 регионах РФ

Платформу, через которую будет осуществляться выдача цифровых пропусков, запустят в 21 субъекте страны, рассказали в Минкомсвязи.

Известно, что такую систему внедрят на фоне уже имеющихся мер противодействия распространению коронавирусной инфекции. Уточняется, что такие меры будут быстрее всего приняты в Костромской, Тульской, Тамбовской Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской области. После к указанным регионам подключатся и остальные субъекты.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Проект был запущен правительством 16 марта.

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Автор: Руслан Неглинный
#минкомсвязь #коронавирус

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