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20:01   22 Апреля 2020
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Видео с места смерти замминистра культуры Москвы Ошарина показали в Сети

Видео с места смерти замминистра культуры Москвы Ошарина показали в Сети

Тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина обнаружили в ялтинской квартире. С 30 марта чиновник не выходил на связь.

Ошарин уехал из Москвы 26 марта. Родственники начали его разыскивать спустя неделю и выяснили, что он через Сочи поехал в Краснодар, затем оказался в Крыму и арендовал квартиру в Ялте. "360" располагает видео из квартиры, где нашли тело бывшего замглавы.

Последний раз на камеры видеонаблюдения Ошарин попал в Ялте 30 марта. Его тело, на котором отсутствовали признаки насильственной смерти, нашли в среду, 22 апреля, в ванной. По предварительным сведениям, он свел счеты с жизнью. Следователи выясняют обстоятельства смерти 47-летнего чиновника.

Источник видео: "360"

Ошарин с 2001 года работал в московских театрах. Должность замглавы департамента культуры он занимал с 2018 года. У погибшего остались жена и трое детей.

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Автор: Яна Либерман
#тело #ялта

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