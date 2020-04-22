Члены КПРФ убивают политическую репутацию партии, демонстративно отрицая пандемию

Режим самоизоляции действует в России из-за пандемии коронавируса. Однако члены партии КПРФ не боятся заразиться и продолжают нарушать элементарные меры предосторожности в условиях распространения COVID-19.

Проведение массовых мероприятий временно запрещено в РФ в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Несмотря на запрет властей, члены КПРФ не захотели обезопасить свое здоровье и возложили цветы к мавзолею в день 150-летия советского революционера Владимира Ленина. Коммунисты не признают и других введенных правительством мер безопасности на фоне коронавируса и даже считают их безумными, сообщает ФАН.

Известно, что люди зрелого возраста входят в группу риска заражения COVID-19, коими и являются большинство членов КПРФ. Нарушением необходимых мер предосторожности и пренебрежением собственным здоровьем коммунисты убивают репутацию своей партии.