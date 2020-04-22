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19:44   22 Апреля 2020
Общество

Журналисты порассуждали, за что могли убить Олеся Бузину

Журналисты порассуждали, за что могли убить Олеся Бузину

Соединение русского и украинского начал в Бузине стало не только его особенностью и политическим убеждением, но и причиной восприятия его в роли чужака как на Украине, так и в России. Когда журналист стал слишком заметной фигурой, его тут же убрали.

Писатель и журналист в своих выступлениях на политическую тему всегда старался призвать людей к компромиссу и найти способы их примирения. Бузина не был похож на предводителя восстаний, скорее напоминал чудака, который может быть радикалом только в споре по какому-либо филологическому вопросу. Угрозу для постмайданной власти он не представлял, рассказывает "Литературная газета".

Бузина пострадал от того, что стал опасен с точки зрения политтехнологии. Его яркий и дерзкий образ гуманиста с взвешенными политическими суждениями и аргументированными историческими трактовками начал выигрывать на фоне неонацистских субкультур. Тогда его и убили. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#убийство #бузина #причины

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