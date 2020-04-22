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19:43   22 Апреля 2020
Общество

Беглов попросил необходимое медоборудование и средства защиты для врачей в период COVID-19

Беглов попросил необходимое медоборудование и средства защиты для врачей в период COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на собрании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по противодействию COVID-19 доложил о ситуации в Северной столице, сообщили на официальном сайте Смольного.

Губернатор Петербурга попросил предоставить дополнительное медицинское оборудование для лечения больных коронавирусом, а также позволить использовать федеральные средства для организации дополнительных медучреждений для пациентов с легкой формой коронавируса. По его словам, для горожан необходимо предоставить все необходимое в период пандемии.

Информация о коронавирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все сведения о заболевших и выздоровевших обновляются ежедневно. Режим самоизоляции введен до 30 апреля. Россияне обязаны соблюдать все ограничительные меры и оставаться дома. Сейчас в России выявлено 57 999 случаев заражения вирусом, 4 420 пациентов выздоровели.

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Автор: Руслан Неглинный
#петербург #беглов #коронавирус

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