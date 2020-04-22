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19:34   22 Апреля 2020
Общество

Песков: Путин больше всего обеспокоен здоровьем россиян в ситуации с COVID-19

Песков: Путин больше всего обеспокоен здоровьем россиян в ситуации с COVID-19

Российский лидер Владимир Путин не переживает на свой рейтинг, так как президента больше всего волнует ситуация с коронавирусом в РФ, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя главы государства, противостояние пандемии и здоровье людей вызывают максимальную обеспокоенность с его стороны. Песков подчеркнул, что Путин по-прежнему пользуется популярностью среди большинства граждан России.

Официальный представитель Кремля добавил, что рейтинг — это последнее, что в данной ситуации волнует президента. Также главу государства заботит вопрос восстановления экономики из-за ситуации с COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Статистика сайта обновляется каждые 24 часа.

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Автор: Василий Пименов
#путин #песков #коронавирус

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