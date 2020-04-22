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Американская журналистка рассказала о контрабанде наркотиков из Сирии в Ливию

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19:24   22 Апреля 2020
Политика

Американская журналистка рассказала о контрабанде наркотиков из Сирии в Ливию

Американская журналистка рассказала о контрабанде наркотиков из Сирии в Ливию

Наемники так называемого Правительства национального согласия Ливии занимаются мародерством и наркоторговлей, заявила американская журналистка Линдси Снелл.

Сирийские наемники занимаются контрабандой наркотиков, транспортируя партии запрещенных веществ из Сирии в Ливию. Об этом Снелл написала на своей странице в социальной сети. Как передает Федеральное агентство новостей, если наемники пытаются воровать наркотики, их убивают или заключают в тюрьму.

Сирийская обсерватория по правам человека ранее заявила об увеличении числа погибших среди сирийских наемников в Ливии. Известно о гибели более 200 членов группировок "Аль-Муатасим", "Султан Мурад", "Лива Сукур Аш-Шималь", "Хамза" и "Сулейман Шах". Тем временем Турция продолжает перебрасывать боевиков из Сирии в Ливию. На сегодняшний день порядка 2100 наемников из САР проходят подготовку в турецких тренировочных лагерях перед отправкой в Триполи.

О том, что Турция оказывает поддержку незаконному ПНС Ливии, не раз сообщало Федеральное агентство новостей. Ранее ФАН представил видеозаписи допроса взятых в плен ЛНА сирийских боевиков, которые рассказали, как прибыли в Триполи через Стамбул. 

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Автор: Яна Либерман
#сирия #наркотики #наемники #триполи

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