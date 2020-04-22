Песков рассказал, когда ждать снижение числа заразившихся коронавирусом

Представитель президента России сообщил, что во второй половине мая ожидается снижение числа заболевших в стране.

Число заразившихся коронавирусом в России снизится во второй половине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом американской компании CNBC.

В своем интервью пресс-секретарь президента уточнил, что во второй половинке мая Правительство РФ ожидает значительное снижение числа инфицированных.

Политик отмечает, что коронавирус нового типа угрожает не только жизни и здоровью людей по всему миру, но также может стать причиной серьезного экономического кризиса во всем мире. Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом беспрецедентной.