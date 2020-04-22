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19:23   22 Апреля 2020
Общество

Песков рассказал, когда ждать снижение числа заразившихся коронавирусом

Песков рассказал, когда ждать снижение числа заразившихся коронавирусом

Представитель президента России сообщил, что во второй половине мая ожидается снижение числа заболевших в стране.

Число заразившихся коронавирусом в России снизится во второй половине мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом американской компании CNBC.

В своем интервью пресс-секретарь президента уточнил, что во второй половинке мая Правительство РФ ожидает значительное снижение числа инфицированных.

Политик отмечает, что коронавирус нового типа угрожает не только жизни и здоровью людей по всему миру, но также может стать причиной серьезного экономического кризиса во всем мире. Дмитрий Песков назвал ситуацию с коронавирусом беспрецедентной.

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Автор: Илья Романович
#экономика #песков #коронавирус

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