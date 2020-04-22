Турецкая разведка при поддержке США и Саудовской Аравии распространяет фейки об Асаде

Неспособность победить Сирию и ее народ на поле боя вынуждает врагов страны запускать информационную войну. Этой войной через оппозиционные сирийские ресурсы управляет турецкая разведка.

Информационная война с использованием фейков и клеветы стала обычным делом в нашем мире, и не стоит удивляться, что она развязана и против Сирии, которая мужественно сражается против международного терроризма. Федеральное агентство новостей рассказало о наиболее громких фейках против Башара Асада, запущенных в последнее время.

Асаду вменяют все жертвы войны, развязанной Вашингтоном и террористами. Не их, а Башара Асада называет кровожадным дубайское издание Orient News, основанное беглым сирийским олигархом Гасаном Абудом. Арабские СМИ рассказывают сплетни о несметных богатствах семьи Асада, не предъявляя никаких доказательств.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 породила волну фейков, связанных этой темой. Если Orient News пишет, что режим самоизоляции введен в Сирии не для того, чтобы защитить сирийцев от болезни, а для борьбы с оппозицией, то печатающееся в Турции издание Enab Baladi обвиняет "врачей Асада" в преднамеренном распространении коронавируса в городе Камышлы.

Федеральное агентство новостей нашло достаточно доказательств связи этих фейков с турецкой разведкой. К слову, сам ФАН оказался под атакой хакеров, которые взломали сайт агентства, разместив на нем фейки о Башаре Асаде.