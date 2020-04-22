Песков заявил, что Россия не пыталась добиться отмены санкций, помогая Италии и США

Россия не пыталась добиться отмены или послабления санкций, оказывая помощь Италии и США в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин выступил против политизации помощи другим странам. Разговаривая с американским лидером Дональдом Трампом об оказании помощи для США, российский президент никогда не поднимал тему санкций, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля рассказал, что как только Путин узнал о проблемах в США с нехваткой аппаратов ИВЛ и других материалов, он сразу же решил отправить помощь и сделать это безвозмездно.

Песков также заявил, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы думать о каких-либо ожиданиях и выгодах.

1 апреля Россия направила в США самолет с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.