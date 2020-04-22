Перенджиев заявил, что турецкая ЧВК SADAT создала в Сирии рынок террористических услуг

Турецкая ЧВК SADAT сформировала в Сирийской Арабской Республике террористический рынок услуг для вербовки радикалов и эксплуатации их в вооруженных конфликтах в интересах Анкары.

Такое высказывание сделал член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев, пишет Федеральное агентство новостей.

Некоторое время назад ФАН в рамках проекта "Антитеррор" опубликовал колонку Telegram-канала "Стамбульский волк" о работе частной военной компании Анкары SADAT. С помощью этой организации Турция проводит тренировки боевиков в Сирийской Арабской Республике и поставляет радикалов на территорию Ливии.

Информация о SADAT полностью перекрывает высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который часто упоминает о вмешательстве российской ЧВК "Вагнера" в североафриканское государство, однако ничего не говорит о деятельности компании Анкары на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Турция сегодня оказывает максимальную помощь оккупированной радикалами территории в Идлибе и переправляет туда оружие и свои ЧВК. По словам Перенджиева, сирийская провинция выступает рынком террористических услуг.