Асмолов считает, что КНДР переживет пандемию благодаря дисциплинированности населения

Коронавирус распространился практически на все страны мира. Однако в Северной Корее пока не зарегистрировано ни одного случая заражения. "Нулевая статистика" отмечена еще в двух государствах — Таджикистане и Туркменистане.

Ряд западных СМИ в последнее время все чаще упоминают, что лидер КНДР Ким Чен Ын испытывает проблемы со здоровьем, некоторые издания и вовсе публикуют фейки о смерти северокорейского лидера. О том, откуда они берутся и как КНДР справится с пандемией коронавируса в условиях изоляции, рассказал в беседе с журналистами "ПолитЭксперт" ученый-кореевед Константин Асмолов.

Пхеньян не объявлял о случаях заражения коронавирусом в Северной Корее. Однако стараниями Южной Кореи, Японии, США и других стран Запада вокруг КНДР создается информационный фон, необходимый для демонизации Пхеньяна. Доверять западным источникам нельзя, но других попросту нет.

Официальный представитель Министерства здравоохранения КНДР Пак Мен Су 1 апреля заявил, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом. Английское издание Daily Mail тут же авторитетно заявило, что власти КНДР организовали публичные лекции для граждан, на которых рассказали, что в марте в государстве были подтверждены случаи заражения коронавирусом. Об этом же сообщило радио "Свободная Азия", спонсируемое США. При этом ни американское, ни британское издание источников этой информации не назвали.

Тем временем CNN, ссылаясь на американскую разведку, сообщил, что здоровье Ким Чен Ына существенно ухудшилось после якобы перенесенной операции "на сердце или сосудах" из-за проблем с лишним весом.

По словам Константина Асмолова, фейковую информацию о Северной Корее распознать довольно легко. Если информацию предоставляют официальные источники, к примеру, Служба национальной безопасности Республики Корея, то в половине случаев она может соответствовать действительности. А вот консервативные южнокорейские газеты в 80 процентах случаев распространяют фейки. Обычно в таких материалах обязательно упоминается анонимный источник.

Кореевед отметил, что угрозы в адрес КНДР "стереть с лица Земли" вполне реальны. В Конституции Южной Кореи упоминается, что территория страны охватывает весь полуостров. Получается, Сеул считает КНДР антигосударственной организацией.

Северная Корея существует в условиях экономической блокады. В некоторых случаях Пхеньян может ее обходить, но говорить о возможности полноценных поставок лекарств и оборудования нельзя. Зато стране поможет справиться с коронавирусом высокая дисциплинированность граждан КНДР. Таким образом, информация об отсутствии случаев заражения коронавирусом вполне может быть достоверной.

США, несмотря ни на что, не собираются приостанавливать санкции в отношении Северной Кореи. Также действуют ограничения в отношении Сирии.