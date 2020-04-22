Зеленский заявил о намерении сократить число правоохранительных органов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен навести порядок в "правоохранительном хаосе". Украинский лидер считает, что число правоохранительных органов в стране следует сократить.

Украине не нужно столько правоохранительных органов, заявил Зеленский, отметив, что такое количество структур было создано для "размытия ответственности", пишет РИА Новости.

Украинский президент также отметил, что на совещаниях с участием руководителей украинских правоохранительных структур постоянно наблюдает, как те перекладывают друг на друга ответственность. Ситуацию Зеленский охарактеризовал как "правоохранительный хаос".

Украинский лидер отметил, что после "перезагрузки" правоохранительных органов в государстве сократится их число.

Сейчас на Украине существуют министерство внутренних дел, в которое входят такие ведомства, как служба безопасности, офис генерального прокурора, государственное бюро расследований и национальное агентство по предотвращению коррупции.