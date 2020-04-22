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18:44   22 Апреля 2020
Россия

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

Столичный ветер сегодня воет, как революция — в России отмечают 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Дух бунтарства свойственен не только имениннику, но и его последователям — депутаты партии КПРФ решили возложить цветы к Мавзолею вождя во что бы то ни стало. Ни коронавирусные ограничения, ни грозящий кулак обещающего арестовать их Жириновского не испугали коммунистов, которые, к слову, явились на Красную площадь без масок и социальных дистанций.

О том, что массовое возложение цветов все-таки состоится, узнаю в десять утра. В одиннадцать Мавзолей расцветет. Пятнадцать минут на сборы и оформление цифрового пропуска, пять на вызов такси. Спускаюсь. 

«Девушка, отмените заказ и рассчитаемся просто переводом, — жалобно просит Нураддин. — У меня трое детей, а с работой плохо».

По рассказам водителя, в сфере перевозок действительно не лучшие времена. В день не более двух заказов с промежутком по пять-шесть часов. И это в Москве. Цена на услуги таксистов упала на 30 процентов, еще 30 забирает себе приложение-агрегатор. Поэтому поездка начинается не с проверки цифрового пропуска, как предписано, а с разговоров о насущном. Ладно, Нураддин, поехали. Ленин в свой праздник ждать нас не будет.

«Так у меня сегодня тоже день рождения! — сообщает шофер. — 36 лет!»

Через еще 15 минут таксист вспоминает, что вообще-то он коммунист, и начинает вздыхать о прошлом. Мол, было по справедливости — права равные, цены везде одинаковые, «где родился, там и пригодился». Про миграцию вовремя — как раз проезжаем площадь трех вокзалов. Продолжается автолекция по истории КПСС: движение пионеров, дети в походах, а не по домам, образование не то, что нынешнее.

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

«Нельзя людям давать право на владение землей. Все должно быть у государства, — уверен водитель. — А Зюганов этот… Ерунда все! Что они делают как партия?»

А партия в этот момент уже начала возложение — нервно смотрю на время. Интересно, что думает 36-летний приверженец коммунистических идей о том, что его собратья игнорируют режим самоизоляции?

«Это глупо! Те, кто создал этот закон, сами же нарушают», — отрезает «товарищ».

А прощаясь, бросает — «девушка, у Гитлера же тоже недавно был день рождения, вчера, кажется». Позавчера, если быть точным, но какое-то это имеет значение, когда перед глазами уже замелькали красные флаги. Выходя из машины, замечаю сотрудника правоохранительных органов. Главная площадь пустая, как никогда, а охраны столько, будто здесь изобретают вакцину от вируса. Благо, с пресс-картой ограждения не страшны. Бегу к Мавзолею.

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

«Вы живете в стране только благодаря гению Ленина. Без опоры на советскую эпоху мы не вылезем», — узнаю грозный голос господина Зюганова. 

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

Телевизионщики снимают, депутаты величаво стоят, основатель КПРФ традиционно перечисляет победы минувшего века. Ветер гуляет по площади, намекая, что хочет остаться один. Геннадий Андреевич — человек тактичный — заканчивает фразу и направляется в Думу. 

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

По дороге комментировать повестку не настроен. Говорит, что сегодня весь посвящен вождю. В переходе ловлю его коллегу Александра Ющенко.

«Ленин всей своей политикой показывал, что до такого бы никогда не дошло, — дает оценку мировому карантину Ющенко. — Сегодня пустые улицы, пустые заводы. А Ленин показал, как можно из разрушенной страны буквально за несколько лет воссоздать великую державу, как построить армию, как построить производство. А коронавирус — это все проходящее».

В разговоре о мировых элитах, признавших капитализм ошибкой, добираемся до Государственной Думы. Замерзший собеседник не то, что без маски — без куртки — заходит в родные стены. Достаю пропуск, вливаюсь в поток и тоже оказываюсь в здании органа законодательной власти, что странно, ведь месяц назад журналистов перестали пускать к депутатам.

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

Пользуясь случаем, добираюсь до кабинета Зюганова в надежде на комментарий, который на улице добыть не посчастливилось. В зале собраний партии не нахожу ни угощений, ни нарядных коммунистов. Неужели праздник закончился там же, где начинался? Геннадий Андреевич уже в работе — сообщает мне секретарь. С корабля на бал — только наоборот. Хотя балы остались в имперской России.

Спустя час Геннадий Андреевич все-таки находит время для «Политики Сегодня». Рассказывает, что широко праздник уже отметили вчера, и добавляет — вирус его однопартийцам не страшен.

«Я служил в специальной разведке по борьбе с бактериологическим, химическим, ядерным оружием. И некоторые надевали один-два раза, а я такой костюм резиновый надевал 500 раз. Целый год просидел в резиновом костюме и противогазе», — вспоминает политик.

По словам коммуниста, «вирус грызет только тех, кто его боится, а людей смелых, храбрых, достойных» заболевание обходит стороной. Сообщите об этом медикам на входе в Госдуму, Геннадий Андреевич, чтобы вместо бесконтактных термометров использовали тесты на отвагу и мужество.

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

Ленин или вирус? Как коммунисты без масок поздравляли вождя с днем рождения

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Автор: Алиса Денисова
#москва #зюганов #кпрф #ющенко #ленин

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