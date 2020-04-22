Дудчак: конкурсы помогут наполнить Рунет интересными для молодежи проектами

Новый контент Рунета, которым наполнится интернет после проведения молодежного конкурса, укрепит гражданскую идентичность россиян, считает политолог и экономист Александр Дудчак.

Институт развития Интернета проведет конкурс на создание контента, имеющего социальную значимость для аудитории. Он пройдет в нескольких номинациях, среди них, например, "Горжусь" и "Действуй!".

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с ФБА "Экономика Сегодня" заявил, что такие конкурсы нужно приурочивать к датам, имеющим важное значение для России. Соответствующую инициативу эксперт рассмотрел в контексте Дня Победы.

"Особенно это актуально на фоне неправдивого информационного потока, искажающего исторические факты", — заявил Дудчак.

Конкурсные проекты будут оцениваться по соотношению к стоимости их реализации и эффективности. В рамках нацпроекта "Культура" на субсидирование инициативы выделят 3 млрд рублей.