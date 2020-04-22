Генпрокуратура повлияла на удаление фейковых новостей о COVID-19 с 260 интернет-серверов

Генпрокуратура РФ выявила около 300 фейков с недостоверной или ложной информацией о коронавирусе. Ведомство отправило 80 требований с просьбой удалить фейковые новости.

Председатель ГП Андрей Иванов сообщил, что, граждане и организации обращались в органы прокуратуры с информацией о нескольких сотнях случаев публикования фейковых новостей. Благодаря их ведовству, были удалены недостоверные сведения с более чем 260 ресурсов, передает ТАСС.

В попытках вызвать панику среди россиян при помощи фейков о COVID-19 были замечены либеральные СМИ. Так, вбросом "Эха Москвы" о коронавирусе в Оренбургской исправительной колонии №8 ранее заинтересовалась Генпрокуратура РФ. Кроме того, недостоверную информацию об инфекции распространял существующий на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского портал "МБХ Медиа", который пытался убедить читателей в том, что правительство РФ якобы скрывает настоящее число зараженных COVID-19 россиян.

Фейком о коронавирусе отметилась и "Новая газета". Либеральное издание пыталось запугать граждан вбросом о том, что отечественная медицина не способна противостоять COVID-19.