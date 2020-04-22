Джабаров сравнил политику блокировки Google российских аккаунтов с советской цензурой

Аккаунт Федерального агентства новостей в Google был заблокирован 17 апреля этого года. Поскольку с этим аккаунтом связан Youtube-канал ФАН, читатели потеряли доступ ко всем опубликованным видеоматериалам.

Блокировка российских СМИ американским интернет-гигантом происходит уже не первый раз. Федеральное агентство новостей напоминает, что блокировке подвергались Youtube-каналы НТВ, RT и других российских медиа.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом ФАН сравнил Google с советским цензором. Он даже отметил, что советская цензура была даже более либеральной и призвал развивать российские IT-площадки для распространения российского контента.