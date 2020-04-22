Ставка на золото оказалась верной стратегией для экономики РФ

Россия выбрала правильную стратегию, на протяжении последних лет вкладывая в золото все свободные средства.

Об этом в среду пишет Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», приводя мнение руководителя блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антона Шабанова. По его словам, падение в текущем году всех активов, кроме золота, указывает на верность выбранной РФ стратегии инвестиций.

Как сообщают эксперты, с начала 2020 года нефть марки Brent подешевела на 73%, американская нефть WTI – на 81%, при этом цена на сахар на мировом рынке снизилась на 11%, кофе подешевел на 15%, а медь – на 20%. Также снизились цена на серебро, платину, палладий и другие активы. Одно только золото подорожало на 10% и, как считают эксперты, эта тенденция продолжится.

Согласно долгосрочному прогнозу, который на днях дал Bank of America, через 1,5 года за одну унцию золота будут давать 3000 тысячи долларов, при том, что исторический рекорд цены на золото был поставлен в сентябре 2011 года, когда одна унция стоила 1900 долларов. Сейчас же на спотовых биржах тройская унция золота продается за 1678 долларов.

«Золото всегда популярно в кризисы, так как считается наименее рисковым активом. Россия в последние годы это учитывала в создании резервов, и во многом выиграла. После распада сделки ОПЕК+ главный мировой товар – нефть – стал быстро обесцениваться. Что создало панику на рынках, которая продолжается до сих пор», — прокомментировал ситуацию Шабанов.

При этом он отметил, что кризис на нефтяном рынке совпал с мировой пандемией коронавируса, которая изолировала многие страны и остановила торговлю, что обесценило многие активны – драгметаллы, сахар, какао.

«Но золото всегда считалось «валютой страха» – своеобразным защитным активом. Когда инвестор спешно изымает свои деньги из рискованных бумаг или сырья, ему нужно вложить их куда-то, где нет опасности потерять капитал. Это всегда золото», — подчеркнул эксперт.

Россия, напомнил он, принялась активно скупать золото после финансового кризиса 2014-2015 годов, когда цена на него упала до рекордно низкой – 1160 долларов за унцию. А в конце марта 2020 года, когда три самых крупных в мире золотодобывающих компании приостановили работу, а американская ФРС объявила программу неограниченной покупки бумаг ипотечных агентств и облигаций, золото побило десятилетний рекорд однодневного роста стоимости.

«Золото — это последняя надежда, которая служит защитой против обесценивания валюты, когда политики принимают меры, чтобы противостоять таким потрясениям, какие мы переживаем сейчас», — писали тогда аналитики банка Goldman Sach.

В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по запасам золота, имея 2,2 тонны драгоценного металла. Золотой запас США составляет 8 тысяч тонн, ФРГ – 3,3 тысячи тонн, а у Италии и Франции по 2,4 тысячи тонн.

При этом наша страна уже начала получать прибыль от удачных инвестиций. В частности, в 2019 году Россия продала Великобритании, которая выходя из ЕС, пыталась смягчить неизбежный финансовый кризис, золота на 5,3 миллиарда долларов.

«Сейчас продажа этих активов дает чистый доход. Объемы производства резко сокращаются, бюджетные расходы будут пересматриваться и расти, а банки сократят активность, — отметил Шабанов. — В этой ситуации целью инвесторов становится золото, и у России появились неплохие возможности реализовать запасы с максимальной выгодой. В том числе и для компенсации выпавших доходов от снижения цен на нефть. Что, собственно, уже происходит».

Также эксперт напомнил, что все больше стран стремятся пополнить свой золотой запас, так как понимают опасность хранения своих резервов в американских долларах – США имеют возможность в любой момент заморозить номинированные в этой валюте активны любого государства.

Однако Россия снизила для себя эту угрозу, последовательно, начиная с 2014 года, сократив вложения в американские ценные бумаги до некритичного минимума. А повлиять на золотой запас России Вашингтон не может, так как он хранится на нашей территории и может быть продан в любой точке мира. Поэтому, заключил эксперт, именно золото обеспечивает России финансовую защиту от американских провокаций в условиях кризиса.