Гаспарян призвал по максимуму штрафовать митингующих во время самоизоляции

Участников несанкционированных митингов во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса необходимо наказывать, уверен публицист и политолог Армен Гаспарян.

Накануне, 21 апреля, суд в Северной Осетии назначил административные аресты более десяти участникам несогласованной акции. Протестующие собрались в центре Владикавказа с требованием отменить режим самоизоляции, который был введен для профилактики распространения коронавируса нового типа.

Многих участников подобных акций может спасти врач, а не самоизоляция. Такое мнение в беседе с корреспондентами Nation News выразил политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Штрафы да, я бы влепил им по максимуму. Другое дело, что им это не поможет. Они завтра выйдут, и будет ровно то же самое. Это категория людей такая, она во всем мире; не думайте, что только у нас такие собрались", — подчеркнул эксперт.

Гаспарян напомнил, что подобные акции проходят во многих странах, которые пострадали от коронавируса — США, Италии, Англии, Германии и Испании.

По последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 в Северной Осетии составляет 211, скончались два пациента.