Собянин выступил с предложением распространить цифровые пропуска во всех регионах РФ

Предложение распространить столичную инициативу в виде системы цифровых пропусков в период COVID-19 выдвинул мэр Москвы Сергей Собянин.

Он объяснил свою инициативу тем, что это помогло бы контролировать перемещения граждан между регионами, что могло бы помочь замедлить темпы распространения коронавирусной инфекции в стране, сообщает ТАСС.

“Чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее”, — подчеркнул политик.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 5 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны.