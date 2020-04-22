«Яблоко» идет на саботаж мер по самоизоляции в Москве обещаниями отсудить штрафы

Режим самоизоляции в столице длится три недели, и уже неделю Москва живет по пропускам. Гражданам нужно получать код для поездок на личном или общественном транспорте, правила просты и понятны — лежат на сайте мэрии.

Эти меры призваны обеспечить соблюдение самоизоляции, что необходимо для поддержания жизнеспособности системы здравоохранения — нельзя допустить, чтобы сразу многие получили осложнения от COVID-2019 и попали в больницы. Сегодняшняя ситуация в Москве и так угрожающая: более трех тысяч вновь выявленных зараженных за сутки.

В мэрии неоднократно подчеркивали, что данные никуда не передаются, а пропуска исчезнут сразу, как только пропадет необходимость, однако возмущение от запрета свободно передвигаться по городу без объявления чрезвычайной ситуации не спадает, и этим пользуются активисты оппозиции. Пока что их работу можно назвать «пристрелочной»: объединяют скучающих дома на онлайн-площадках, изучая настроения.

Впрочем, некоторые уже сейчас в условиях общей неопределенности готовы кое-что пообещать и предложить своей аудитории. Например — судиться с мэрией Москвы за незаконно выписанные штрафы во время режима самоизоляции. Муниципальный депутат партии «Яблоко» Денис Шендерович представил сайт для жалоб на действия полиции во время карантина.

Создатели сайта призывают направлять обращения к генпрокурору, президенту и уполномоченному по правам человека в РФ. Форма довольно простая — основные паспортные данные и телефон. Кто будет их хранить и на каком сервере — неизвестно, но активистов это не смущает, тогда как едва речь зашла о пропусках в Москве, вопрос о том, обеспечит ли мэрия приватность и сохранность персональных данных встал одним из первых.

Есть на сайте и инструкции, как присоединиться к коллективному иску против Сергея Собянина. Создатели сайта считают, что любое ограничение свободы гражданина на перемещение по улицам вне режима чрезвычайной ситуации незаконно, следовательно — все полученные штрафы будет легко отсудить, как только суды начнут принимать заявления.

Денис Шендерович напомнил о сайте и в фейсбуке. Он обращается не только к москвичам, но и к жителям всех регионов, столкнувшихся со штрафами за прогулку — не молчите, присоединяйтесь, чем нас больше, тем больше вероятность успеха.

Шендерович любит судиться и писать обращения: во время летней кампании в МГД он проявлял активность и против самого заметного конкурента лидеру московской фракции «Яблоко» Сергея Митрохина Любови Соболь, сообщая полиции о ее планах.

Но интересно, что еще раньше об иске к Собянину против «непонятной самоизоляции» сообщили авторы анонимного telegram-канала «АгитРоссия», запомнившиеся во время предвыборной кампании не особенно остроумными акциями и постоянными просьбами дать денег на билеты до Москвы из Петербурга и обратно.

Опыт Татарстана и других регионов, где штрафовать начали до введения соответствующего указа, показывает: оспорить безосновательно выписанный штраф действительно можно. Но узнают об этом подавшие иск не раньше середины мая — судебные инстанции должны открыться, заявление должны принять и назначить дату рассмотрения. Поэтому пока что призывы не бояться штрафов, но сразу жаловаться совершенно бесполезны для москвичей, а в какой-то степени и вредят — саботаж карантинных мер не позволяет добиться плато эпидемии и только удлиняет всем режим вынужденных каникул, для многих неоплачиваемых.

Вряд ли Шендерович и поддержавшие его неспособны это понять и сделать вывод: как бы ни были утомительны ограничительные меры и как бы ни вредили они экономике и благосостоянию (с чем никто и не спорит) лучше соблюдать их 30 дней, чем еще дольше. Следовательно, не стоит провоцировать людей нарушать режим самоизоляции даже под предлогом того, что их штраф можно будет отсудить.

Интересно, что один из авторитетнейших людей демократической прессы — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, называл московские меры по обеспечению карантина либеральными. Венедиктов подчеркивал, что мэрия до последнего момента апеллировала к сознательности граждан, призывая их оставаться дома по возможности, тогда как где-то со штрафов и запретов начали сразу — в Китае до прохождения пика пандемии люди не могли физически выйти просто так на улицу, так как дверь в многоквартирных домах открывалась только по QR-коду. The Bell также сравнивал московские карантинные меры с мировыми, и называл их скорее мягкими, чем жесткими.

Вакцины и лекарства от болезни пока нет, и врачи на языках всех стран, охваченных пандемией коронавируса, не устают повторять: оставайтесь дома, самоизоляция — единственный способ сделать так, чтобы система здравоохранения не захлебнулась. Но, судя по методичному раскачиванию недовольства карантином и «неконституционными» штрафами, кого-то не пугает перспектива пожертвовать десятком тысяч граждан ради своего права гулять по улицам без ограничений и будущего политического капитала.