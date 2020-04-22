Источник ФАН из окружения Короткова подтвердил постановочность съемки о ЧВК "Вагнера"

Источник Федерального агентства новостей из окружения сотрудника "Новой газеты" Дениса Короткова подтвердил недостоверность его статьи "Головорезы 2.0".

Накануне, 21 апреля, на сайте "Новой газеты" появилась статья под названием "Головорезы 2.0", автором которой является Денис Коротков. В прессе сразу усомнились в достоверности фото- и видеоматериалов, на которые ссылается журналист.

О недостоверности статьи Короткова также рассказал источник Федерального агентства новостей из близкого окружения журналиста. Оказалось, что корреспондент "Новой газеты" еще несколько недель назад хвастался, что сделал "правдоподобный фейк" о ЧВК "Вагнера". Собеседник ФАН не сразу понял, о каком "проекте" идет речь, пока не увидел публикацию в "Новой".

"Дело в том, как он сказал: это будет бомба, в подлинность которой будет невозможно не поверить. Я сам, когда увидел, вначале поверил, только потом до меня дошло, что как раз об этом проекте он и говорил три недели назад", — рассказал источник издания, пожелавший остаться анонимным.

Корреспондент либерального издания любит внимание к своей персоне и часто хвастается тем, чем он занимается, подчеркнул человек из окружения Короткова. По его словам, подобного рода фейки могут отразиться на всех гражданах России.

Ранее Федеральное агентство новостей также опубликовало расследование о связях Дениса Короткова с террористами запрещенной в России группировки "Исламское государство".