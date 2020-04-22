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 МИД Германии заявил о планируемых онлайн-переговорах в нормандском формате

МИД Германии заявил о планируемых онлайн-переговорах в нормандском формате
17:14   22 Апреля 2020
Весь мир

МИД Германии заявил о планируемых онлайн-переговорах в нормандском формате

МИД Германии заявил о планируемых онлайн-переговорах в нормандском формате

Минский процесс по стабилизации ситуации на территории Украины нуждается в новых действиях. Вследствие чего на следующей неделе будут проведены онлайн-переговоры в нормандском формате.

Такое высказывание сделал глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германии Хайко Маас. Об этом писало ТАСС.

По словам министра иностранных дел ФРГ, на днях были проведены диалоги с главами МИД Российской Федерации, Франции и Незалежной. Необходимые договоренности были достигнуты, а Маас выразил положительные эмоции относительно переговоров.

Телеканал RT сообщил, что 16 апреля дипломат РФ Сергей Лавров и Маас обсудили ситуацию в мире на фоне распространения нового типа коронавируса, а также урегулирование конфликта на Украине.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #нормандский формат #мид фрг

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