Норвегия наращивает ВВС и флот, при чем тут Россия

Норвегия подготовила новый долгосрочный план развития обороны. На сайте правительства премьер-министр Эрна Сульберг опубликовала 123-страничный документ, в котором Россия и Китай рассматриваются как главная угроза безопасности страны.

«Это страны, где власти не видят ценности ни демократии, ни верховенства закона, ни того факта, что у людей есть неоспоримые права», — заявляет Сульберг.

На северном фронте перемены

В последние несколько лет страна тратила около семи миллиардов долларов в год на армию численностью 23 тысячи человек. Чтобы улучишь обороноспособность страны, Осло намерено добавить еще два миллиарда к финансированию и пополнить войска одним батальоном.

Новую технику предоставит Германия — сотни новых гусеничных бронетранспортеров G5 придут на смену устаревшим американским М-113. Для борьбы в воздухе Осло закупит новые системы ПВО ближнего и дальнего радиуса действия.

Военно-морской флот Норвегии также ждет пополнение. Четыре новые подводные лодки из серии типа 212 прибудут из Германии в дополнение к шести норвежским устаревшим лодкам. Но чем заменить затонувший в 2018 году фрегат «Хельге Ингстад» правительство страны пока не придумало.

Напомним, 8 ноября 2018 года «Хельге Ингстад» столкнулся с танкером «Сола ТС» к северо-западу от порта Берген. Этот норвежский корабль входил в серию из пяти основных фрегатов, введенных в эксплуатацию в 2006—2011 годах. Судно пролежало на дне больше года. Когда его подняли, ремонт оценили в полтора миллиарда долларов — в три раза дороже, чем его стоимость в 2000 году. Правительство Норвегии решило, что восстанавливать «Хельге Ингстад» нецелесообразно.

Мой вам совет

Американский аналитический центр RAND («Исследования и разработка» — с англ. Research and Development) посоветовал Осло срочно восполнить пятую часть своей морской силы. Как член НАТО, Норвегия должна контролировать водные пути для связи и подкрепления союзников. В статье RAND намекают на покупку беспилотных надводных кораблей:

«Учитывая ограниченные ресурсы и неожиданную потерю фрегата в 2018 году, официальные лица союзников подчеркнули необходимость рассмотреть вопрос о том, как лучше всего для Норвегии выполнить комплекс военно-морских сил. Либо с помощью различных силовых элементов, либо с помощью других новых (например, беспилотных) решений».

Ранее Норвегия также планировала закупить 52 новых американских истребителя F-35 вместо устаревших F-16, а также пять новых патрульных самолетов P-8. Именно этих «разведчиков» все чаще перехватывают российские истребители над Средиземным морем.

Покой им только снится

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Хатылев рассказал «Политике Сегодня», что действия Норвегии как члена НАТО объясняются желанием США контролировать северные морские пути. Североатлантический Альянс беспокоит усиление российской армии, и страны-участницы вынуждены пытаться усилить свои позиции на водных направлениях:

«Скорее всего, это связано с тем, что идет перевооружение российского флота, появляются новые средства вооружения, в том числе гиперзвуковая ракета "Циркон". Дальность действия наших ракет растет, расширяется флот, наши подлодки все тише проходят все рубежи НАТО. Поэтому они хотят создать напряженность, дают подобные комментарии про "угрозу безопасности", чтобы общественность забеспокоилась», — отметил Хатылев.

Эксперт обратил внимание, что Норвегия прежде всего — морская держава. На этом фоне закупка невидимок F-35 и немецких бронетранспортеров выглядит «нелепо».

«По F-35 Турция, Израиль и многие другие страны уже высказались. Это ненадежные машины, много недостатков, и нет никакого желания их покупать. А бронетранспортеры и Норвегия — ну, вы понимаете… Несуразица какая-то получается», — посмеялся полковник запаса.

Аналитический центр RAND напротив советует Норвегии раскрыть «весь потенциал» американских истребителей-невидимок путем взаимодействия с «наземными и морскими возможностями».