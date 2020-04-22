Леонков рассказал, почему американские СМИ раскритиковали российский танк Т-14

Прогнозируемый американским журналам The Drive провал российского танка Т-14 – попытка дезинформации о ВС РФ, уверен военный эксперт, редактор журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

В комментарии ФБА "Экономика сегодня" Леонков предположил, что США, предрекшие провал испытаний танка, могли взять за основу инцидент 2015 года. Тогда Т-14 заглох в ходе финальной репетиции Парада Победы на Красной площади.

Собеседник вышеуказанного издания отметил, что боевая машина заглохла во время репетиции не из-за неисправности, а из-за ошибки представителя воинской части. Репетицию танк покинул своим ходом, но эту деталь американские СМИ предпочли не раскрывать, написав, что Россия пытается выдать желаемой за действительное.

Разработка Т-14 велась на Уралвагонзаводе, расположенном в Нижнем Тагиле. Леонков подчеркнул, что на базе "Арматы" в настоящее время создаются различные типы бронетехники, в том числе боевые машины пехоты и средний танк.

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