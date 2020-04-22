Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении Кремля, переговоры коснулись темы пандемии коронавируса, а также стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Российский лидер и канцлер Германии подчеркнули, что власти Украины должны соблюдать обязательства политических аспектов урегулирования обстановки, в том числе законодательно закрепить особый статус Донбасса.

Кроме того, Путин и Меркель пообщались о ситуации в Сирии и Ливии, а также обсудили мировой рынок нефти и договорились поддерживать контакты по линии министерств здравоохранения.

В пресс-службе Кремля уточнили, что беседа состоялась по инициативе Ангелы Меркель.