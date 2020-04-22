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16:20   22 Апреля 2020
Россия

Путин поручил построить в Воронеже центр для лечения COVID-19

Путин поручил построить в Воронеже центр для лечения COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил заняться проработкой строительства быстровозводимого центра для лечения зараженных коронавирусом в Воронеже.

Центры для лечения больных коронавирусом продолжают возводить в российских регионах. Ранее Министерство обороны начало строительство 16 быстровозводимых зданий, в которых будут расположены больницы для зараженных COVID-19.

Такой же центр для больных COVID-19 появится в Воронеже. Медучреждение будет оборудовано всей необходимой техникой, чтобы оказывать помощь пациентам с коронавирусом.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #путин #воронеж #коронавирус

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