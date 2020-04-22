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16:14   22 Апреля 2020
Политика

Саакашвили может вернуться в украинскую политику, став вице-премьером

Саакашвили может вернуться в украинскую политику, став вице-премьером

Должность вице-премьера в украинском правительстве может достаться бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. С таким предложением выступила президентская партия "Слуга народа".

Правительство Украины может получить нового заместителя председателя по вопросам реформ, которым, возможно, станет Михаил Саакашвили. Как сообщает "Лента.ру", об этом со ссылкой на источник в партии Зеленского "Слуга народа" сообщила "Украинская правда".

Пресс-служба Саакашвили подтвердила получение такого заманчивого предложения. В Верховной раде пока еще не было голосования, но оно должно состояться на днях.

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Автор: Яна Либерман
#украина #саакашвили #зеленский

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