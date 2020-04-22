Саакашвили понадобился Киеву для решения двух задач

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16:25   22 Апреля 2020
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Михаил Саакашвили займет должность вице-премьера по реформам в украинском правительстве. Это будет сделано в противовес его давнему противнику и конкуренту действующего президента, главе МВД страны Арсену Авакову.

Такое мнение в беседе с журналистами издания «ПолитНавигатор» высказал директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он добавил, что назначение Саакашвили нужно, чтобы сгладить недовольство Запада отстранением от власти «соросят».

«Скорее всего, назначение Саакашвили имеет две цели. Первая – улучшить имидж Зеленского за рубежом, поскольку он для Запада остается темной лошадкой, не до конца понятной фигурой. Вторая задача – сбалансировать Авакова в правительстве. Аваков сегодня доминирует в правительстве, там нет тяжеловесов и опытных политиков», — объяснил Бортник.

Он также отметил, что Аваков и Саакашвили связаны особыми отношениями, а второй может хоть как-то сбалансировать первого в правительстве.

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Автор: Лев Собакин
#украина #саакашвили #правительство украины

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