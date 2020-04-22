Клинцевич предложил американцам забыть про идею «однополярного мира»

Соединенные Штаты Америки, запугивая весь мир сотрудничеством России и Китая, демонстрируют свое нежелание расстаться с идеями однополярного мира и мирового превосходства.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал в среду член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его словам, Россия и Китай по многим вопросам, в том числе и военно-стратегическим, которые рассматриваются в Совете Безопасности ООН, всегда поддерживают друг друга и находятся на одной стороне, так как понимают, как хрупок мир.

Кроме того, напомнил Клинцевич, говоря о ядерном оружии, нужно помнить, что срок действия Договора СНВ-3 (о сокращении стратегических наступательных вооружений) заканчивается уже в феврале 2021 года, и это единственный до сих пор действующий договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Тем не менее американская администрация так и не сообщила, собираются ли США продлевать действие соглашения.

«Тормозные вещи идут со стороны США, есть ряд существенных проблем. Там определены границы — 1550 ядерных боеприпасов. Эти границы, которые определены для наших стратегических сил, не преодолены. Мы до этого уровня не дошли, а американцы должны к этому уровню спуститься, ликвидировав свои избыточные боеприпасы», — подчеркнул Клинцевич.

Он также напомнил, что Россия сильно опережает Штаты в разработке вооружений нового поколения.

«Что бы кто ни говорил, но американцам еще 10–15 лет минимум нужно, чтобы дойти до того уровня стратегических вооружений, которые работают с гиперзвуком и имеют возможности по преодолению противоракетной обороны любого противника», — отметил эксперт.

У России же такие вооружения есть, и если в них возникнет необходимость, их никто не сможет перехватить. Именно поэтому, добавил Клинцевич, США пытаются навязать России гонку вооружений, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин уже неоднократно говорил, что мы никогда не включимся в такую гонку, не станем гнаться за количеством, как это делал Советский Союз.

Все разговоры о неком российско-китайском «ядерном альянсе» совершенно беспочвенны, и этому есть несколько объективных причин, например, разница в арсеналах.

«Основное внимание мы уделяем экономическому сотрудничеству. Чем сильнее партнерство, тем сильнее будут наши отношения и незыблемость наших границ, в том числе и границ ближайших наших соседей: Китая, Индии, стран постсоветского пространства», — подчеркнул сенатор.

Запад очень боится наращивания Россией экономического и военно-технического сотрудничества с другими странами в рамках ШОС и ЕАЭС, в том числе и с Китаем.

«Они опасаются, что при той научно-технической мысли, которая есть сегодня в военном деле России, поддержка многих стран может сыграть на стратегическое партнерство, — добавил Клинцевич. — "Полное доминирование" и "однополярность мира", о которых много говорят и сильно мечтают американцы, — об этом уже пора забыть. Его — однополярного мира — нет. Мир стал многополярен, в том числе в военном отношении».

Все эти разговоры о возможном «военном альянсе» РФ и Китая транслируют позицию США, осознающих, что они теряют свою идею о «мировом господстве» и пытающихся это предотвратить. Именно поэтому Вашингтон продолжает по всем фронтам вести информационную войну.