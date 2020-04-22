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15:46   22 Апреля 2020
Политика

Песков сообщил об отсутствии конфликтов у Путина и наследного принца СА до сделки ОПЕК+

Песков сообщил об отсутствии конфликтов у Путина и наследного принца СА до сделки ОПЕК+

Никакого конфликта между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцом Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом перед сделкой ОПЕК + не было, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик обозначил подобные слухи как “очередную чушь”.

Ранее в Сети появились слухи о том, что принц выдвинул президенту России ультиматум, либо они договариваются о продлении сделки о снижении объемов добычи черного золота, либо активизируется ценовая война. Согласно фейку, Путин якобы отказался, и потому телефонные переговоры закончились не на хорошей ноте.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #песков #саудовская аравия

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