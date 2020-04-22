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15:29   22 Апреля 2020
Россия

Клинцевич раскрыл причину информационных нападок США на Китай и РФ

Клинцевич раскрыл причину информационных нападок США на Китай и РФ

Соединенные Штаты Америки выражают опасения насчет возможного альянса двух крупных держав — России и КНР, а потому "подкидывают дров" в костер информационной войны, чтобы постараться как-то ослабить противника, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Упоминания возможного "военного альянса", а также "гонки вооружений" со стороны американского экспертного сообщества появилось на просторах интернета неспроста, сообщает ФАН.

"Если США разместят ракеты в Азии, Россия и Китай отбросят в сторону свои давние опасения и сформируют официальный военный альянс", — обозначается в японском издании Nihon Keizai.

Клинцевич был возмущен такой подачей материала и самим текстом. Он опроверг фейк, подчеркнув, что отношения двух держав и так находятся на достаточно хорошем уровне.

Что же касается опасности "ядерного" характера возможного альянса, политик подчеркнул, что это не Россия или Китай, а как раз США не предоставили четкого решения, будут ли продлевать действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в феврале 2021 года.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #клинцевич #китай

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