Клинцевич раскрыл причину информационных нападок США на Китай и РФ

Соединенные Штаты Америки выражают опасения насчет возможного альянса двух крупных держав — России и КНР, а потому "подкидывают дров" в костер информационной войны, чтобы постараться как-то ослабить противника, сообщил сенатор Франц Клинцевич.

Упоминания возможного "военного альянса", а также "гонки вооружений" со стороны американского экспертного сообщества появилось на просторах интернета неспроста, сообщает ФАН.

"Если США разместят ракеты в Азии, Россия и Китай отбросят в сторону свои давние опасения и сформируют официальный военный альянс", — обозначается в японском издании Nihon Keizai.

Клинцевич был возмущен такой подачей материала и самим текстом. Он опроверг фейк, подчеркнув, что отношения двух держав и так находятся на достаточно хорошем уровне.

Что же касается опасности "ядерного" характера возможного альянса, политик подчеркнул, что это не Россия или Китай, а как раз США не предоставили четкого решения, будут ли продлевать действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений в феврале 2021 года.