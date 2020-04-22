Необходимость продления ограничительных мер, введенных Правительством РФ для минимизации распространения COVID-19, на майские праздники обозначил главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Специалист обратил внимание, что в России можно наблюдать плато по заболеваемости коронавирусной инфекций, и, чтобы дать результату закрепиться, необходимо продлить ограничительные меры на более долгий срок во избежание нового скачка. Об этом сообщило РИА Новости.

“Еще неделю надо будет смотреть, чтобы сделать какие-то замечания”, — обозначил эксперт.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 случаев COVID-19 в 85 регионах страны.