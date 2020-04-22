Эдуард Кабурнеев назначен заместителем главы СК РФ

Новым заместителем главы СК РФ назначен Эдуард Кабурнеев, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации. Известно, что Эдуард Валерьевич Кабурнеев является генерал-лейтенантом юстиции, ранее он был главой Главного следственного управления СК России, проработав на этом посту более трех лет.

До назначения Кабурнеева пост замглавы СК РФ занимал Игорь Краснов, которого назначили главой Генпрокуратуры РФ. Кабурнееву предстоит курировать деятельность ГСУ СК РФ и Главного следственного управления по расследованию особо важных дел, уточняет ТАСС.