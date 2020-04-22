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15:11   22 Апреля 2020
Россия

Коротков из "Новой газеты" поддерживает контакты с сирийскими радикалами

Коротков из "Новой газеты" поддерживает контакты с сирийскими радикалами

Журналисты "Новой газеты" Вади эль-Хайек и Денис Коротков общаются с джихадистами. Об этом рассказывается в большом материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее в Тwitter появился видеоролик, сделанный членами незаконных вооруженных формирований в Сирии. Сейчас видеозапись удалена, но редакция успела ее скачать и сделать скриншот. ФАН публикует видеозапись с русскими субтитрами.

В кадре — джихадист одной из сирийских вооруженных группировок, который воевал на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии и недавно вернулся оттуда. Мужчина рассказывает о том, как прибыл в Ливию при поддержке Турции, но скоро ему и другим наемникам перестали платить, поэтому он решил уехать.

По словам боевика, он ненавидит русских и вернулся в Сирию воевать против них, но есть и те россияне, для кого он делает исключение. Джихадист рассказал, что постоянно переписывается в Facebook с журналистами из России Вади эль-Хайеком и Денисом Коротковым, которые поддерживают его борьбу против сирийского лидера Башара Асада

"Они интересуются нашей борьбой, нашей жизнью на освобожденных землях и поддерживают нас постоянно", — заявил террорист.

Оба упомянутых журналиста работают в "Новой газете". Вади эль-Хайек известен созданием псевдодокументального фильма о трагедии в Беслане, ради чего он пообщался с одним из главарей чеченских бандформирований, который скрывается в Великобритании.

Денис Коротков известен публикацией множества вбросов о ЧВК "Вагнера", а о его тесных связях с террористами в Сирии журналисты ФАН писали подробно и не раз. В частности, Коротков поддерживал контакты с ИГ (запрещено в РФ) и обменивался с представителями террористической группировки информацией о деятельности русских в Сирии.

Подробнее читайте на сайте ФАН.

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Автор: Руслан Неглинный
#фан #новая газета #коротков

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