Производители алкоголя оценили инициативу по изготовлению антисептиков из контрафакта

Эксперты в области производства алкогольной продукции оценили инициативу по производству антисептиков из контрафактного алкоголя.

Начать изготовление антисептических средств из конфискованного нелегального алкоголя предложил член Совета Федерации Сергей Рябухин. По его словам, обычно эта продукция подлежит уничтожению, однако ее можно применить с пользой.

Председатель Гильдии предприятий торговли и услуг МТПП Ольга Пелехатая заявила, что для производства санитайзеров можно использовать качественную спиртосодержащую продукцию с российского рынка, сообщает телеканал "360"

"В водке — 30-40 градусов. Ее как антисептик нельзя использовать", — добавила Пелехатая.

Многие эксперты отметили, что инициатива неплохая. Тем более, что некоторые россияне остро нуждаются в антисептиках, странно выбрасывать продукт, который может пригодиться для производства санитайзеров.