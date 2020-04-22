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14:27   22 Апреля 2020
Общество

Минздрав: коронавирусная инфекция в РФ не носит взрывной характер

Минздрав: коронавирусная инфекция в РФ не носит взрывной характер

Российские специалисты полностью контролируют распространение коронавируса на территории страны, заявил главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Вспышка COVID-19 протекает в России стандартно. Резкий взрывной рост заболеваемости опасной инфекцией в стране не предвидится, рассказал Брико. Медики во всех регионах РФ следят за ситуацией и принимают все необходимые меры по борьбе с распространением COVID-19. Страна еще не находится на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, об этом говорить еще рано, считает эпидемиолог.

Общее количество зараженных коронавирусом россиян составляет около 57 000 человек, согласно официальным данным.

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Автор: Кристина Мокроусова
#прогноз #минздрав #коронавирус

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