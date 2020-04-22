Итальянские левые и США нашли «троянского коня» в гуманитарной помощи от РФ

Журналисты американского журнала Politico заинтересовались гуманитарной помощью, которую Россия направила итальянцам в конце марта. Аналитики сочли ее «бесполезной и пропагандисткой», но что сделали США для своего союзника по НАТО, они не уточнили.

Недовольно гумпомощью от России, по мнению американцев, и радикальное крыло левых сил Италии. Они увидели в «посылке» из Москвы «троянского коня». Теорией заинтересовались лишь 20 тысяч итальянцев, которые подписались под требованием левых выяснить, как была «заключена сделка» на сайте петиций Change.org.

Журналисты Politico также уверены, что НАТО и ЕС, в которые входит Италия, не отказывали стране в помощи во время кризиса из-за COVID-19. Но почему-то в конце марта Евросоюз не захотел коллективно бороться с коронавирусом. Причем после отказа ЕС в помощи возмущенные итальянские политики заговорили о выходе из альянса. Другие союзники — страны НАТО, также отвернулись от Рима в кризисной ситуации и не применили пятую статью устава организации о коллективном отражении агрессора — COVID-19.

В конце марта, когда Италия побила антирекорд по числу инфицированных, на помощь пришла Россия. Причем бесплатно. Помощь оценили не все. Газета La Stampa растиражировала слухи будто бы Кремль потребует от республики оплатить счет за восемь военно-сестринских бригад, медоборудование и маски.

Но домыслы итальянских акул пера быстро опровергли в официальных российских ведомствах. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «сбита с толку» обвинениями. По ее мнению, западные страны «цинично используют коронавирус для нападения на Россию».

Недовольны американцы почему-то и размерами гумпомощи для итальянцев.

«Россия пожертвовала всего 300 тысяч масок, по сравнению с двумя миллионами от Франции и Германии, а полевой госпиталь в Бергамо, где работают российские медицинские команды, пустует на 80 процентов», – пишут в Politico, забывая о том, как во Франции конфисковали маски и другие СИЗ, которые Швеция направила в Италию и Испанию.

Как отмечает политолог Владимир Шаповалов, Россия предоставила итальянцам более ценный ресурс, чем маски — бригады специалистов и военных врачей, которые работали со вспышками эболы, африканской чумой свиней и сибирской язвой.

«Американцы пытаются всячески принизить роль России. США очень долгое время говорили, что они оказывают помощь всем народам и готовы оказать ее в любой ситуации. Но когда дело дошло до конкретной ситуации — Италии — американцы умыли руки. Поэтому иначе как подлостью статью Politico назвать нельзя. Получается так, что народ, не оказывающий помощь, критикует тех, кто эту помощь оказывает», — возмутился в комментарии «Политике сегодня» Шаповалов.

К тому же, достаточно глупо, по мнению политолога, делать заявления в сложившейся ситуации американцам, которые никак не помогли Италии. Это не символический жест, как от Франции или Германии, а реальная помощь. Как сообщили в Минобороны, российские врачи уже вылечили 29 человек в госпитале, развернутом в Бергамо.

«Российская помощь — крупномасштабная. Были направлены российские врачи для помощи больным, российские военные производят дезинфекции. Это настоящая большая медицинская операция — это не просто какая-то большая присылка масок. <…> США не отправили в Италию врачей. Скажите, есть итальянский пациент вылеченный американским врачом? Собака лает — караван идет», — резюмировал собеседник агентства.

По данным института Дж. Хопкинса на утро 22 апреля, в мире насчитывается 2 564 515 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Главный очаг заражения находится в США — более 800 тысяч инфицированных, далее следует Испания (более 200 тысяч заболевших) и Италия (около 184 тысяч).

В России за последние сутки, по данным оперштаба, зарегистрировано 5 236 случаев. Всего заболевших в РФ — 57 999 человек.