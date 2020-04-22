Соломон Манн: у Зеленского совсем мало времени, чтоб стать спасителем Украины

Немецкое издание Deutsche Welle опубликовало статью, посвященную году пребывания во главе Незалежной Владимира Зеленского. По прошествии этого срока, пишет журналист, стало понятно, что украинский лидер вместо того, чтобы ломать старые устои, принимает правила игры. Дошло до того, что президент в условиях пандемии коронавируса решил поделить страну на сферы ответственности (влияния) некоторых олигархов, фактически нарушив свои предвыборные обещания.

Соломон Манн, комментируя статью DW, обратил внимание на то, что немецкие обозреватели, как и многие западные лидеры с большим разочарованием оценивают год правления Владимира Зеленского. Изначально предполагалось, что за этот отчетный период Незалежная не только сможет прийти к миру в Донбассе, но и совершит мощный рывок в сторону развития и прогресса, а так же сделает шаг к «истинной независимости».

«А вместо этого принес медленный дрейф назад – к разрушительному правлению Порошенко, когда страна ежедневно стремительно деградировала. Если это мнение ведущих политиков Европы, тогда Украине не позавидуешь», – подчеркнул израильский политолог.

Тем не менее, считает Манн, глава государства все еще имеет немного времени и доверия людей, чтобы переродиться и стать спасителем Украины. По оценке специалиста, этот срок составляет не более трех месяцев, по истечении которых точка невозврата будет пройдена. Однако проблема кроется в том, что Зеленский даже не пытается хоть как-то изменить ситуацию, предпочитая оставаться «комической копией Ющенко-Порошенко».

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил о том, что ущербность и нежизнеспособность политической системы Незалежной стала отчетливо видна благодаря некомпетентности президента страны и его команды.