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15:54   22 Апреля 2020
Весь мир

Политолог Корнилов предложил симметричный ответ после иска Миссури к Китаю

Политолог Корнилов предложил симметричный ответ после иска Миссури к Китаю

Россия может «симметрично» отметить на иск, который США подали к Китаю из-за пандемии коронавируса, подав в суд на британский Портон-Даун из-за резонансного дела Скрипалей.

Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook в среду пишет политолог Владимир Корнилов, комментируя возможные дальнейшие действия России на международной арене.

«Штат Миссури подал в суд на Китай из-за коронавируса. Странно, что войну не объявил… Предлагаю Калининграду подать в суд на лабораторию Портон-Даун за Скрипаля!», — написал эксперт, намекнув таким образом на заявления западных СМИ, которые связывали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери с калининградскими спецслужбами.

Политолог Корнилов предложил симметричный ответ после иска Миссури к Китаю

Ранее стало известно, что генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал в суд иск к Китаю, обвинив его в том, что начавшаяся в китайском Ухане эпидемия коронавируса нанесла всем странам мира непоправимый ущерб, приведя к человеческим страданиям, болезням, смерти и экономическим разрушениям. При этом генпрокурор заявил, что во всем виноваты китайские власти.

«(Власти Китая) солгали миру об опасности и заразной природе COVID-19, подавили информаторов и мало сделали для того, чтобы остановить распространение болезни», — считает Эрик Шмитт, отмечая, что именно правительство УКНР должно нести ответственность, за происходящее.

Политолог Корнилов предложил симметричный ответ после иска Миссури к Китаю

Напомним: бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта 2018 года были обнаружены в бессознательном состоянии на улице британского города Солсбери. После того, как оба пострадавших были госпитализированы, британские власти заявили, что отец и дочь были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом. Вскоре эксперты секретной химлаборатории «Портон-Даун» вынесли решение, что для отравления Скрипалей было использовано боевое отравляющее вещество А-234 «Новичок», якобы российского производства. На основе этих выводов Лондон обвинил в произошедшем Москву, так как Сергей Скрипаль являлся бывшим сотрудником ГРУ, осужденным в России за шпионаж в пользу Британии, и покинул страну после помилования.

Россия отвергла все обвинения в свой адрес, указав на полное отсутствие доказательств. Тем не менее из Великобритании в ходе разгоревшегося дипломатического скандала были высланы 23 российских дипломата, после чего Лондон убедил многие другие страны последовать своему примеру. Россия на высылку своих дипломатов ответила зеркальными мерами.

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Автор: Александр Люблинский
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