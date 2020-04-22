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14:19   22 Апреля 2020
Весь мир

Аналитики NI назвали ошибкой возможный выход США из Договора по открытому небу

Аналитики NI назвали ошибкой возможный выход США из Договора по открытому небу

Срок действия Договора CHB-III истекает через десять месяцев, Белый дом рассматривает разрыв договоренности. Это единственное российско-американское соглашение, которое оказалось под угрозой. Такое мнение выразил аналитик издания The National Interest Дэниэл ДеПетрис.

«Представители нацбезопасности США стоят перед важным выбором. Они могут либо поступить недальновидно и выйти из Договора по открытому небу в одностороннем порядке, несмотря на широко распространенные протесты других участников соглашения, поспешно заявив, что резкое отступление заставит Москву вернуться за стол переговоров и полному соблюдению. Или они могут увидеть полную картину, продолжить работать с российскими официальными лицами по вопросам соблюдения условий соглашения и остаться в соглашении, которое дало Вашингтону чувство комфорта относительно российской военной техники и обеспечило две крупнейшие ядерные державы мира надежным каналом связи», — написал ДеПетрис.

Автор статьи напомнил, что соглашение предложил президент США Эйзенхауэр в 1955 году, чтобы между Соединенными Штатами и Советским Союзом появилось доверие. Но подписали его уже при Буше-старшем в 1989 году. При этом за первые 15 лет с момента вступления Договора в силу американцы провели более 196 наблюдательных полетов над территориями России и Белоруссии. Это в два с лишним раза больше, чем число российских и белорусских полетов над территориями США.

ДеПетрис не отрицает того, что применение договора имело некоторые проблемы. Так, Россия запретила полеты над Калининградом, а США ответили запретом на наблюдения над Гавайями, где расположился американский тихоокеанский флот, и над Аляской. Эти меры аналитик считает справедливыми, но выступает против разрыва Договора.

Соглашение он сравнивает со связанными руками. Однако после выхода США ничего не будет сдерживать и Россию.

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Автор: Лев Собакин
#россия #сша #договор по открытому небу

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