Аналитики NI назвали ошибкой возможный выход США из Договора по открытому небу

Срок действия Договора CHB-III истекает через десять месяцев, Белый дом рассматривает разрыв договоренности. Это единственное российско-американское соглашение, которое оказалось под угрозой. Такое мнение выразил аналитик издания The National Interest Дэниэл ДеПетрис.

«Представители нацбезопасности США стоят перед важным выбором. Они могут либо поступить недальновидно и выйти из Договора по открытому небу в одностороннем порядке, несмотря на широко распространенные протесты других участников соглашения, поспешно заявив, что резкое отступление заставит Москву вернуться за стол переговоров и полному соблюдению. Или они могут увидеть полную картину, продолжить работать с российскими официальными лицами по вопросам соблюдения условий соглашения и остаться в соглашении, которое дало Вашингтону чувство комфорта относительно российской военной техники и обеспечило две крупнейшие ядерные державы мира надежным каналом связи», — написал ДеПетрис.

Автор статьи напомнил, что соглашение предложил президент США Эйзенхауэр в 1955 году, чтобы между Соединенными Штатами и Советским Союзом появилось доверие. Но подписали его уже при Буше-старшем в 1989 году. При этом за первые 15 лет с момента вступления Договора в силу американцы провели более 196 наблюдательных полетов над территориями России и Белоруссии. Это в два с лишним раза больше, чем число российских и белорусских полетов над территориями США.

ДеПетрис не отрицает того, что применение договора имело некоторые проблемы. Так, Россия запретила полеты над Калининградом, а США ответили запретом на наблюдения над Гавайями, где расположился американский тихоокеанский флот, и над Аляской. Эти меры аналитик считает справедливыми, но выступает против разрыва Договора.

Соглашение он сравнивает со связанными руками. Однако после выхода США ничего не будет сдерживать и Россию.