Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

Текущую ситуацию с готовностью медучреждений вряд ли можно назвать удовлетворительной, считает глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Главы некоторых регионов отнеслись формально к распоряжению увеличить в больницах число коек для пациентов с коронавирусом, отметил Мишустин. По его словам, некоторые регионы потратили лишь десятую часть выделенных им средств на меры по нераспространению COVID-19. Премьер-министр РФ поручил регионам оперативно нарастить деятельность медучреждений для работы с зараженными коронавирусом пациентами.

Почти 58 тыс. случаев заражения COVID-19 подтвердили российские врачи. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно отслеживать на специальном портале стопкоронавирус.рф.