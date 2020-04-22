Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

 Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в Рунете

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в Рунете
Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

 Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля

Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля
Фабрика по производству бомб обнаружена под Дамаском

Фабрика по производству бомб обнаружена под Дамаском

 НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса

НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса
Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

 Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в Рунете

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в Рунете
Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

 Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля

Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля
Фабрика по производству бомб обнаружена под Дамаском

Фабрика по производству бомб обнаружена под Дамаском

 НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса

НОАК провела тренировку по мобилизации и маневренности на фоне коронавируса
13:47   22 Апреля 2020
Общество

Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

Мишустин оценил готовность российских медучреждений к борьбе с COVID-19

Текущую ситуацию с готовностью медучреждений вряд ли можно назвать удовлетворительной, считает глава Кабмина РФ Михаил Мишустин.

Главы некоторых регионов отнеслись формально к распоряжению увеличить в больницах число коек для пациентов с коронавирусом, отметил Мишустин. По его словам, некоторые регионы потратили лишь десятую часть выделенных им средств на меры по нераспространению COVID-19. Премьер-министр РФ поручил регионам оперативно нарастить деятельность медучреждений для работы с зараженными коронавирусом пациентами.

Почти 58 тыс. случаев заражения COVID-19 подтвердили российские врачи. Актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно отслеживать на специальном портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#больницы #мишустин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...