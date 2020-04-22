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13:29   22 Апреля 2020
Общество

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в Рунете

Медиагруппа "Патриот" проведет онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в Рунете

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-эфир, посвященный американской цензуре в российском сегменте интернета.

Американская корпорация Google ранее заблокировала аккаунт и одноименный YouTube-канал Федерального агентства новостей, где публиковались сотни репортажей и документальных фильмов российского СМИ. При этом, как неоднократно отмечала редакция агентства, она не нарушила правил пользования сервисом, российского и международного законодательства. Подобные действия западной корпорации являются актом политической цензуры, убежден ФАН.

В рамках онлайн-эфира журналисты, политики и эксперты попытаются разобраться, есть ли в действиях Google угроза для национальной безопасности России, как заставить западных интернет-гигантов функционировать на территории России в местном юридическом поле, стоит ли России брать пример с КНР и отстаивать свою независимость в сети Интернет. Эти и многие другие вопросы будут затронуты в рамках прямого эфира.

Трансляция состоится в среду, 22 апреля, в 14:00 в сообществе Федерального агентства новостей в социальной сети "ВКонтакте". Зрители могут позвонить в эфир и задать интересующий их вопрос по обсуждаемым темам. Архив всех материалов и онлайн-трансляций доступен на сайте ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#google #фан #рунет #патриот

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