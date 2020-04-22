Росстат подсчитал соотношение числа женщин и мужчин в России

Специалисты Росстата подсчитали, что на начало 2020 года в России проживали 68, 1 млн мужчин и 78,6 млн женщин. На каждую тысячу россиянок приходится 866 мужчин.

Количество мужчин по сравнению с числом женщин в России в возрасте до 29 лет преобладает, уточнили специалисты. По данным исследования, 1050 мужчин приходится на тысячу женщин этой возрастной категории. Почти равное гендерное соотношение наблюдается в возрастной группе россиян от 30 до 39 лет — 999 мужчин на каждую тысячу женщин.

В следующей возрастной категории (40 – 49 лет) на тысячу россиянок приходится уже только 926 мужчин, еще меньше — 839 мужчин — приходится на тысячу женщин в возрасте от 50 до 59 лет. В категории от 60 до 89 лет несоответствие в гендерном соотношении среди россиян становится особенно заметным: всего 569 россиян приходится на тысячу россиянок.

Более 22 тыс. жителей РФ отметили свой столетний юбилей в 2020 году, сообщил телеканал "360". Средняя продолжительность жизни мужчин в 2019 году в России составила 68,5 лет. Для женщин показатель еще выше — 78,5 лет, что является историческим максимумом для страны.