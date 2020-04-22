Жертвами чрезвычайных ситуаций в Подмосковье за 2019 год стали 74 человека

Жители Московской области чаще всего становятся жертвами чрезвычайных ситуаций, сообщили представители МЧС.

Ведомство уточнило, что в результате различных происшествий на территории Подмосковья за прошлый год скончались 74 человека. По словам спасателей, это самый высокий показатель смертности из-за ЧС по России.

На втором месте после Московской области идет Краснодарский край. Там количество смертей от чрезвычайных ситуаций за прошлый год составляет 35 случаев. Показатель чуть меньше зафиксирован в Забайкалье, где в результате ЧС за 2019 год погиб 31 житель края.

В целом количество смертей от чрезвычайных ситуаций в РФ снизилось. Так, разница между 2018 и 2019 годом составляет 185 человек.