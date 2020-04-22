Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле негативно относятся к любой фейковой информации на любую тему, начиная от коронавируса и заканчивая вбросами о происходящем в Сирии.

"Негативная практика, когда речь идет о публикации, уничтожает их реноме", — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее журналист "Новой газеты" Денис Коротков был уличен в связях с террористами запрещенной в РФ организации ИГ. Он опубликовал фальсификацию в защиту боевиков, чем заинтересовал Следственный комитет РФ. Также Коротков пытался доказать якобы причастность ЧВК "Вагнера" к "пыткам" террориста в Сирии, используя для этого сфабрикованные фото и видеозаписи. Кроме того, Коротков передавал ИГ личные данные добровольцев из РФ, пишет ФАН.