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Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

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13:02   22 Апреля 2020
Политика

Путин заявил, что выплаты медикам будут проведены без включенного НДФЛ

Путин заявил, что выплаты медикам будут проведены без включенного НДФЛ

Закон, отменяющий НДФЛ с выплат медицинским работникам в качестве благодарности за работу в тяжелый из-за коронавируса период, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Минимальная сумма выплат составит 25 тысяч рублей, а максимальная – 80 тысяч. Они распространятся на младший медперсонал и врачей.

15 апреля президент РФ обозначил необходимость подготовить необходимые документы для отмены НДФЛ для этой категории медработников министру финансов Антону Силуанову.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #ндфл #коронавирус

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