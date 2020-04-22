Путин заявил, что выплаты медикам будут проведены без включенного НДФЛ

Закон, отменяющий НДФЛ с выплат медицинским работникам в качестве благодарности за работу в тяжелый из-за коронавируса период, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Минимальная сумма выплат составит 25 тысяч рублей, а максимальная – 80 тысяч. Они распространятся на младший медперсонал и врачей.

15 апреля президент РФ обозначил необходимость подготовить необходимые документы для отмены НДФЛ для этой категории медработников министру финансов Антону Силуанову.