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Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

Кремль негативно относится к фейковым материалам "Новой газеты" о Сирии

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12:57   22 Апреля 2020
Россия

Кремль призвал россиян не паниковать на фоне новостей о нехватке средств защиты

Кремль призвал россиян не паниковать на фоне новостей о нехватке средств защиты

Панике на фоне распространения новостей о нехватке средств индивидуальной защиты для медработников не стоит поддаваться, заявили в Кремле.

«Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 больных коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зафиксирован 51 летальный случай от инфекции, большая часть из которых приходится на жителей Москвы и Московской области.

Меры, предпринятые правительством для минимизации распространения коронавируса в стране, высоко себя зарекомендовали. Благодаря им в России сохраняется относительно низкий уровень заболеваемости.

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Автор: Илья Романович
#россия #кремль #коронавирус

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