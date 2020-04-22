Панике на фоне распространения новостей о нехватке средств индивидуальной защиты для медработников не стоит поддаваться, заявили в Кремле.

«Очевидно, что в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты. И все мы знаем, что ежедневно ведется работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 57 999 больных коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зафиксирован 51 летальный случай от инфекции, большая часть из которых приходится на жителей Москвы и Московской области.

Меры, предпринятые правительством для минимизации распространения коронавируса в стране, высоко себя зарекомендовали. Благодаря им в России сохраняется относительно низкий уровень заболеваемости.