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12:57   22 Апреля 2020
Экономика

Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля

Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля

Поддержка рубля от падения в условиях удешвления нефти потребовала от Центробанка серьезных валютных интервенций. В минувший понедельник объем интервенций достиг рекордного уровня.

Рекордный уровень поддержки российского рубля продемонстрировал регулятор в понедельник. Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на отчеты Центробанка РФ сообщает, что в понедельник на валютный рынок для поддержки рубля было направлено 222 миллиона долларов США, что в пересчете на наши деньги соответствует 16,8 миллиардов рублей. Это третья масштабная интервенция за последние шесть дней.

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Автор: Илья Романович
#валюта #центробанк #рубль

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