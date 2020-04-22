Центробанк потратил $222 миллиона на поддержку рубля

Поддержка рубля от падения в условиях удешвления нефти потребовала от Центробанка серьезных валютных интервенций. В минувший понедельник объем интервенций достиг рекордного уровня.

Рекордный уровень поддержки российского рубля продемонстрировал регулятор в понедельник. Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на отчеты Центробанка РФ сообщает, что в понедельник на валютный рынок для поддержки рубля было направлено 222 миллиона долларов США, что в пересчете на наши деньги соответствует 16,8 миллиардов рублей. Это третья масштабная интервенция за последние шесть дней.